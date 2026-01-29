La Municipalidad Metropolitana de Lima, junto con la Asociación Cultural Expo Junín Emprende, realizará la primera edición de la Expo Junín Emprende, una feria que busca visibilizar la riqueza gastronómica, cultural y emprendedora del departamento de Junín a través de una experiencia pensada para todo el público.

El evento se desarrollará en la Alameda 28 de Julio, en el Cercado de Lima, desde el jueves 29 de enero hasta el domingo 1 de febrero, y reunirá a productores de la sierra y la selva central en una exposición dinámica que incluirá degustaciones, sorteos, danzas típicas, animación permanente y contacto directo con los emprendedores.

En ese marco, Lesdi Meneses, gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Metropolitana de Lima, destacó la importancia de estas iniciativas para impulsar el emprendimiento regional. “Desde la Municipalidad de Lima venimos trabajando de manera articulada con diversas regiones del país para acercar sus productos y tradiciones a la ciudad. Solo en 2026 tenemos previsto realizar 35 ferias productivas, que no solo dinamizan la economía local, sino que también fortalecen la identidad cultural y generan oportunidades reales para los emprendedores”, señaló.

Gastronomía y sabores para el verano

Uno de los principales atractivos de la Expo Junín Emprende será su propuesta gastronómica, ideal para la temporada de verano. Los asistentes podrán disfrutar de gaseosas artesanales de muña y cedrón, endulzadas con stevia, así como de helados artesanales elaborados con frutos de la selva central, como coco, cacao y café.

Estas opciones se complementarán con platos tradicionales de la región, como el juane y el tacacho con cecina. Además, la feria ofrecerá una selección de harinas de la sierra, entre ellas quinua, maca y cúrcuma, reconocidas por su alto valor nutricional y su uso en la alimentación saludable.

Cacao, chocolate y artesanía

El cacao y el chocolate tendrán un lugar protagónico en la feria. El público podrá conocer el grano de cacao en su estado más puro y natural, así como degustar chocolates al 82 % de cacao con polen, chocolates elaborados con granos gourmet y otros derivados en diversas presentaciones.

Asimismo, se presentarán chocolates premiados a nivel nacional e internacional, reconocidos con medallas de bronce y plata en los International Chocolate Awards.

La propuesta se completa con una variada muestra de artesanía de la sierra y la selva central, que incluirá adornos para el hogar, bisutería y textiles, reafirmando el carácter cultural, ancestral y emprendedor de la Expo Junín Emprende.



