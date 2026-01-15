Un presunto extorsionador incendió una combi estacionada en la calle Los Dátiles, en el distrito de Lurín, utilizando combustible para iniciar el fuego, según información recogida por vecinos de la zona.

Según informó América Noticias, el hecho ocurrió luego de que el propietario de la unidad recibiera reiteradas amenazas telefónicas relacionadas con el cobro de cupos, las cuales decidió no responder. El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad que captaron el desplazamiento del delincuente antes y después del atentado.

Así actuó el extorsionador

De acuerdo con testigos, el atacante llegó al lugar a bordo de una motocicleta y se ubicó estratégicamente a un costado del vehículo de transporte público.

Aprovechando la escasa iluminación, el sujeto abrió una de las ventanas de la combi y arrojó un envase con gasolina en su interior. Segundos después, lanzó un fósforo encendido para provocar el incendio y huyó rápidamente con rumbo desconocido.

El fuego comenzó a propagarse por los asientos de la combi que cubre la ruta Lurín 40, generando alarma entre los residentes del sector.

Vecinos evitaron que el fuego se propague

Un vecino de la urbanización Julio César Tello advirtió la presencia de humo y actuó de inmediato para retirar el objeto inflamable del interior del vehículo, evitando que se produjera una explosión.

Otros habitantes se sumaron a las labores de emergencia utilizando baldes con agua para sofocar las llamas remanentes. Gracias a esta rápida intervención, el incendio no consumió por completo la carrocería ni afectó las viviendas cercanas.

La Policía Nacional del Perú informó que no se registraron personas heridas, ya que la unidad se encontraba vacía al momento del ataque.

Temor impide denuncia formal

Según relataron vecinos, el propietario del vehículo decidió no presentar una denuncia formal por temor a represalias contra su integridad física. Indicaron que la víctima recibió llamadas constantes de desconocidos durante las últimas semanas.

Como medida preventiva, el transportista trasladó su herramienta de trabajo a una cochera privada para evitar nuevos atentados mientras reúne fondos para reparar los daños materiales.



