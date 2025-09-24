Un nuevo acto de violencia afectó a los trabajadores del transporte público en Villa El Salvador. La madrugada del miércoles, un bus de la empresa 41 fue atacado a balazos y los agresores colocaron un cartel con amenazas dirigidas a los transportistas y a la gerencia de la compañía.

Los delincuentes pegaron en el parabrisas una carta en el que reclamaban supuesta indiferencia de los directivos frente a advertencias anteriores y exigían comunicación directa.

“Buenas noches. Es una pena que su gerencia poco o nada les importe la integridad de sus colaboradores. Desde hace mucho tiempo tienen conocimiento y no dan respuesta. Comuníquense con mi persona. Soy la seguridad. Se terminó la paciencia”, señala el mensaje dejado por los extorsionadores.

Tras lo ocurrido, los choferes paralizaron sus labores en señal de protesta. Alegaron que no fueron informados sobre amenazas previas y expresaron preocupación porque, además del pago habitual, desde hace meses entregan 10 soles diarios adicionales por el uso de las unidades.