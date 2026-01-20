Un grupo de extorsionadores incendió una combi de transporte público durante la madrugada en el distrito de Chorrillos. El atentado se produjo alrededor de las 2:40 a. m. en el asentamiento humano Víctor Raúl Haya de la Torre, generando alarma entre los vecinos del sector.

De acuerdo con información policial y el testimonio del propietario, la unidad pertenece a la empresa de transportes San Genaro, la cual viene siendo víctima de constantes amenazas extorsivas desde hace más de un año, según informó América Noticias.

Fuego se propagó rápidamente en la unidad

Según relataron residentes de la zona, los atacantes aprovecharon la oscuridad de la madrugada para rociar combustible sobre el vehículo y prenderle fuego antes de huir. Las llamas se propagaron rápidamente por el interior de la combi, consumiendo los asientos y el tapiz en cuestión de minutos.

Familiares del dueño y vecinos salieron de sus viviendas con baldes de agua para intentar sofocar el incendio y evitar que se extendiera a las casas contiguas.

Combi quedó inutilizada pese a ayuda de vecinos

A pesar de los esfuerzos de la comunidad, la unidad quedó prácticamente destruida y reducida a chatarra debido a la intensidad del fuego. Testigos indicaron que los gritos de auxilio despertaron a toda la cuadra, lo que permitió controlar la emergencia y evitar daños mayores en las viviendas cercanas.

Vecinos del sector manifestaron su preocupación, ya que este no sería el primer ataque de este tipo registrado en la zona. Indicaron que semanas atrás otras unidades de transporte habrían sido incendiadas bajo una modalidad similar en calles aledañas.

Empresa afectada denuncia extorsiones constantes

El propietario del vehículo confirmó que la empresa San Genaro es víctima del cobro de cupos por parte de bandas criminales. Según señaló, las amenazas y actos de intimidación se registran desde hace más de un año.

Aunque no se reveló el monto exigido por los extorsionadores, se indicó que la empresa realiza pagos para poder operar en la ruta que conecta Chorrillos con San Juan de Miraflores.

La Policía Nacional del Perú informó que la comisaría del sector ya tenía conocimiento de estos antecedentes y de atentados previos contra la misma línea de transporte.

Investigaciones en curso

Transportistas y vecinos solicitaron mayor resguardo policial en los paraderos finales y en las zonas donde pernoctan las unidades, con el fin de prevenir nuevos actos de violencia.

Las investigaciones continúan para identificar a los responsables del incendio, que ha dejado a una familia sin su principal herramienta de trabajo.