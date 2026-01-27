La justicia peruana inició la extradición de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, quien llegará desde Paraguay al Perú este 28 de enero. El líder criminal se encontraba detenido en el penal Martín Mendoza de Emboscada, a 15 km al norte de Asunción y a su llegada será trasladado al penal de máxima seguridad de Challapalca.

En esa línea, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola explicó que el vuelo de Erick Moreno realizará paradas técnicas antes de ser trasladado a Tacna.

“Ya se ha coordinado en algún lugar del país, que hace una escala técnica. Ya se ha coordinado con el médico legista para que sea sometido a un reconocimiento médico legal. Esa primera parada es muy probable que sea en Arequipa. O sea en Cochabamba, Bolivia ay una parada técnica y luego en Arequipa otra parada técnica de abastecimiento, de revisión de la aeronave, y luego ya vienen para Lima”, detalló ante la prensa.

Pareja de ‘El Pulpo’ bajo la lupa

En otro momento, Arriola ofreció detalles de la captura de Keysi Salvatierra Vigo, vinculada sentimentalmente a Johnson Smith Cruz Torres, sindicado como cabecilla de la banda criminal ‘Los Pulpos’, quien hasta la fecha se encuentra con paradero desconocido. Al respecto, el jefe policial aseguró que se está coordinando las gestiones para trasladar a la mujer a Perú.

“Ella es la pareja de Johnson Cruz, ‘El Pulpo’. Pero no solamente es la pareja. Ella está requisitoriada por la justicia peruana por el delito contra la libertad, secuestro. Ella ha participado activamente en el secuestro de un empresario, por eso venía siendo intensamente buscada por la Policía. El gran objetivo es tanto ella como su marido, como el padre de sus hijos, Johnson Cruz, alias ‘El Pulpo’”, indicó.