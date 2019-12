Un ciudadano extranjero, conocido como Jesús Daniel, se ganó la confianza de su jefe para luego robar los celulares, repuestos y dinero de la tienda en que trabajaba, en el distrito de Chorrillos.

América Noticias mostró imágenes registradas por la cámara de seguridad en que se observa al presunto delincuente ingresar al local gracias a una llave duplicada para luego iniciar la sustracción de los móviles.

“Mi hermano le había dado la confianza y creo que abusó de ella, porque incluso llegó a sacar la llave duplicada. (Perdimos) aproximadamente entre 25 a 30 mil soles”, expresó el familiar del dueño del negocio al mencionado medio.

Según informó el pariente del dueño del local, el extranjero había dado su nombre falso y había mentido sobre el lugar en donde vivía.

“Vivía en la casa de un primo, pero no se encuentra ahí, nadie lo conoce. He ido a buscarlo y no tengo nada de información de él”, manifestó el hermano.

El paradero del extranjero es desconocido y se pide a las personas que lo han visto comunicarse con la Policía Nacional del Perú (PNP) para que no siga ganándose la confianza de más personas para cometer sus actos delictivos.

Extranjero roba celulares de tienda en Chorrillos - Video: América TV