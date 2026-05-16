El conductor de una combi que fue blanco de un atentado extorsivo falleció tras resultar con graves quemaduras en más del 80% de su cuerpo. El trabajador se encontraba durmiendo al interior de su vehículo cuando fue sorprendido por delincuentes que incendiaron la unidad en el distrito de Santa Anita.

Tras varios días luchando por su vida, Jorge Janampa Zamora de 44 años falleció luego de permanecer internado en el Hospital Hipólito Unanue de Bravo Chico. La noticia fue confirmada por los familiares del conductor y el mismo centro médico.

El caso viene siendo investigado por la Policía Nacional del Perú como un posible caso de extorsión contra transportistas de la zona. Las autoridades no descartan que los autores sean integrantes de la banda criminal “El Clan del Norte”, quienes habrían registrado el ataque en un video antes de huir del lugar.