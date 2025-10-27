Dos sujetos que se hacían pasar por colectiveros para cometer diversos delitos fueron detenidos en pleno corazón de Miraflores, tras una persecución policial ocurrida la noche del último sábado.

Los detenidos fueron identificados como César Carlos y Carlos Chávez, informó la Policía Nacional del Perú (PNP). Según el coronel Juan Carlos Montúfar, ambos recorrían los alrededores de discotecas y locales nocturnos del distrito para asaltar, secuestrar, realizar tocamientos indebidos e incluso agredir sexualmente a los pasajeros que abordaban sus vehículos. Tras cometer los delitos, abandonaban a las víctimas en zonas desoladas.

Detalles de la intervención

Los agentes del orden lograron ubicar a los acusados tras un paciente trabajo de seguimiento. Se comprobó que los vehículos utilizados, con placas T3Z-476 y BNA-482, ya habían sido incautados anteriormente por su presunta vinculación con otros ilícitos.

Además, ambos sujetos registran antecedentes por hechos similares, entre ellos el intento de secuestro de una pareja bajo la modalidad del falso colectivo.

“Aprovechaban la confianza de las víctimas para someterlas a delitos contra la vida, el cuerpo y la salud; además de robos y secuestros”, explicó el coronel Montúfar.

Durante la intervención, la Policía halló armas de fuego, una réplica de pistola, drogas y dos dispositivos POS, que los detenidos usaban para vaciar el dinero de las tarjetas de sus víctimas.

César Carlos y Carlos Chávez enfrentarán cargos por secuestro, robo agravado y delitos contra la libertad sexual. Las autoridades exhortaron a que más víctimas se presenten a identificarlos.