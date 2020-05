Ana María Yesquén, vocera de la familia de Edwin Oviedo, confirmó que el exdirigente deportivo ha rechazado someterse a la prueba del coronavirus, pese a encontrarse delicado de salud al interior del penal Picsi en Lambayeque.

En diálogo con RPP, indicó que el también ex empresario azucarero no quiso someterse a ese despistaje porque no estaba a cargo de un personal de salud de la región.

“Presión mediática. El INPE ha esperado ocho días de la denuncia del hecho dentro del penal.... recién se pronuncia, diciendo que el señor Oviedo se niega a pasar la prueba. Lo confirmo es cierto”, subrayó.

Además, dijo que Oviedo tomó esa determinación para evitar el contacto con el resto de los internos, porque ha recibido amenazas de muerte por negarse a participar en un motín. Incluso, dijo que lo han querido tomar como rehén en el motín de hace unos días.

“En el motín quisieron tomar como rehén al señor Oviedo, lo arrastraron, le quitaron sus pocos medicamentos, gracias a otros presos, no accedieron a tenerlo como rehén... Para llegar al tópico el señor Oviedo tendría que pasar por más de 400 internos”, expresó.