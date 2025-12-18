La familia de Mario Pinedo, el joven barbero de 21 años que fue baleado por un efectivo policial, formalizó su denuncia ante la Inspectoría de la Policía Nacional del Perú y exige justicia. El tío de la víctima denunció que el suboficial Clinton Laureano Victorio, vestido de civil, disparó a su sobrino por la espalda tras confundirlo con un delincuente.

Los familiares presentaron ante la Inspectoría General de la PNP videos de cámaras de vigilancia que, según aseguran, demuestran la verdadera secuencia de los hechos y contradicen la versión oficial del efectivo policial. Además, cuestionaron el rol de la Defensoría de la Policía en el caso.

“Este mal efectivo, en complicidad con el defensor de policía, mal defensor Máximo Ramírez, hasta el último quieren dar a ver que mi sobrino ha sido el que lo asaltó. En su manifestación policial pone eso, pero con los videos se demuestra lo contrario”, denunció el familiar en Exitosa.

Víctima permanece en estado crítico

El joven barbero permanece en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con ventilación mecánica. Según detalló su tío, el proyectil le perforó el estómago y le causó un sangrado severo en las arterias, lo que obligó a los médicos a realizar tres intervenciones quirúrgicas de emergencia.

“Su estado todavía sigue siendo crítico ya que el proyectil de arma de fuego le ha pasado el estómago. En un primer momento ha estado con las arterias que le sangraban mucho. Con esta ya son tres intervenciones que le han hecho y al menos han logrado parar el sangrado, pero todavía sigue en UCI con ventilación mecánica”, explicó el familiar.

¿Qué muestran los videos de vigilancia?

Según los allegados de la víctima, las imágenes de las cámaras de seguridad revelan que el suboficial nunca se identificó como agente de la autoridad antes de disparar. En los videos se observa a Mario Pinedo caminando tranquilamente por la calle Cárcamo cuando el efectivo vestido de civil lo intercepta.

Asimismo, los familiares detallan que el policía no portaba ninguna identificación visible y tampoco siguió los protocolos establecidos para una intervención policial. El tío del joven narró con detalle lo que captaron las cámaras.

“En las imágenes hablan por sí solas. Mi sobrino no corre cuando le increpa el señor efectivo policial. Para empezar, no tenía ninguna indumentaria policial que lo identifique como tal, no tenía una placa, un gorro. Es más, cuando le hace el alto tampoco logra decir ‘alto policía’, le dice ‘hey, chiquillo’. Mi sobrino, rascándose la cabeza, le dice ‘qué pasa maestro, está loco’”, relató.

El familiar aseguró que su sobrino intentó huir cuando vio que el sujeto sacaba un arma, creyendo que se trataba de un delincuente que intentaba asaltarlo.

“Mi sobrino no corre cuando él le dice. Mi sobrino corre cuando él se abalanza ya con el arma. Ahí es donde mi sobrino corre con dirección a mi casa y es alcanzado con un disparo por la espalda cobardemente por este suboficial de la policía”, añadió.

Denuncian intento de encubrimiento

Por otra parte, familiares acusan al suboficial Laureano Victorio y a la Defensoría de la Policía de intentar manipular el caso para culpar a Mario Pinedo sin pruebas. Aseguran que los videos demuestran secuencia por secuencia cómo ocurrieron los hechos y desmienten la versión de un supuesto asalto.

“Se ve en los videos secuencia por secuencia cómo es que mi sobrino llega a las alitas, cómo es que mi sobrino está regresando, cómo es que este criminal llamado Clinton lo intercepta, le increpa y le dispara”, señaló el tío del joven.

Tras recolectar nuevas evidencias, la familia exige una investigación transparente y que se sancione a los responsables de lo que consideran un abuso de autoridad y un intento de encubrimiento por parte de autoridades policiales.