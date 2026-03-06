El caso que sacudió al país tras la muerte de la deportista Lizeth Marzano suma un nuevo capítulo en la arena judicial. La familia de la campeona de buceo continua trabajando en la búsqueda de justicia y que el proceso derive en una condena más severa contra el conductor responsable.

El representante legal de los Marzano, Julio Mendoza, anunció durante una entrevista en Exitosa, que impulsarán una recalificación del delito imputado a Adrián Villar. El objetivo es que el joven de 21 años deje de ser investigado por homicidio culposo y pase a enfrentar cargos por homicidio simple, figura que conlleva una pena considerablemente mayor.

El fundamento de ese pedido descansa en la figura jurídica del dolo eventual, que distingue este caso de un accidente ordinario. Bajo esa interpretación, el conductor habría sido plenamente consciente del riesgo que generaba con su manejo, pero optó por continuar sin importarle las consecuencias.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, Julio Mendoza, abogado de la familia de Lizeth Marzano, señaló que el delito que se imputa a Adrián Villar debería recalificarse de homicidio culposo a homicidio simple con dolo eventual, buscando una sanción que considera más… pic.twitter.com/poBq5WbbVw — Exitosa Noticias (@exitosape) March 6, 2026

Mendoza explicó con claridad en qué consiste esa distinción legal y por qué aplica al comportamiento demostrado por el imputado.

“Nosotros creemos que acá hay un homicidio simple porque se ha aplicado la figura del dolo eventual. En términos coloquiales, Adrián al conducir el vehículo sabía que podía atropellar a alguien pero eso no le importó y siguió adelante, y eso se ve en la conducta del lugar”, señaló.

Como antecedente inmediato, el 33 Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima dictó nueve meses de prisión preventiva contra Villar la semana pasada. La medida se sustentó en el peligro de fuga evidenciado por su huida inicial, el riesgo para la sociedad y una prognosis de pena superior a cuatro años por concurso de delitos.

Actualmente, el imputado enfrenta investigación por homicidio culposo, omisión de socorro, exposición al peligro y fuga tras el atropello. Es precisamente el primero de esos cargos el que la defensa de la familia busca transformar en una imputación más grave.

El abogado aclaró que la recalificación no acelera el camino hacia un juicio oral sino que abre una etapa previa de discusión legal. Si la defensa de Villar rechaza ese nuevo encuadre, la posibilidad de cerrar el caso mediante una terminación anticipada quedaría descartada.

Mendoza también aprovechó para cuestionar una práctica frecuente en el sistema de justicia peruano respecto a este tipo de casos. Señaló que muchas investigaciones similares se cierran prematuramente sin un análisis profundo de los hechos ni un seguimiento real de las circunstancias.

El letrado fue crítico con la tendencia institucional de optar por la vía más rápida antes que por la más justa.

“La Fiscalía empieza usualmente calificando así y lamentablemente, muchas veces por falta de recursos, personal y logística, trata de cerrar estos casos de manera inmediata, sin hacer una verdadera investigación ni un real seguimiento del caso”, sostuvo.

Sin embargo, el alto impacto mediático del caso y la indignación pública generada por el atropello en Miraflores cambiaron esa dinámica. La Fiscalía mostró un interés inusual en el seguimiento del proceso, lo que alimenta la esperanza del abogado de lograr la recalificación solicitada.

Mendoza confía en que ese contexto favorable incline la balanza hacia una investigación más rigurosa. Para la familia de Lizeth Marzano, conseguir ese cambio representa un paso fundamental hacia la justicia que exigen por la pérdida de la deportista.