Los familiares de Eulogia Kiwi Suica denunciaron el abandono total de las autoridades tras el fatal atropello que sufrió en la Vía Expresa Sur. La mujer perdió la vida cuando intentaba cruzar la gran avenida por un paso peatonal improvisado, donde fue impactada por un vehículo Toyota gris.

Según los testimonios recogidos, la víctima se dirigía hacia el otro lado de la vía cuando fue arrollada por el automóvil conducido por Andrés Daniel Brito Tortosa, ciudadano venezolano. El impacto fue tan violento que la mujer falleció casi de inmediato, dejando enlutada a toda su familia.

Familiares de la adulta mayor llegaron hasta el lugar del accidente y protagonizaron escenas de dolor.

Denuncian olvido de las autoridades

Una familiar de la víctima aprovechó la presencia de medios de comunicación en el lugar para denunciar que ningún representante de la Municipalidad de Lima u otra entidad se acercó tras el accidente.

“Las autoridades ni siquiera se han acercado. Ahorita estamos tan sensibles al dolor porque yo vivo al frente y justo cuando mi esposo ha cruzado para que se encuentre con su hermano y normal cruzó, pero atrás venía mi cuñada. El municipal que dice alto mostró la señalización, pero el vehículo vino a toda velocidad, ha volado y cayó en seco. El auto peor, dio una vuelta entera”, relató en Exitosa.

Los parientes confirmaron que el paso peatonal donde ocurrió el incidente no cuenta con ningún tipo de señalización, a pesar de lo afirmado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao en un comunicado oficial.

Vehículo sin SOAT vigente

El dolor de la familia se intensificó al conocer que el vehículo responsable del atropello no contaba con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito vigente, pues estaba vencido. Ante esta situación, los familiares exigieron que el alcalde de Lima y otros altos funcionarios den solución a esta problemática en la Vía Expresa Sur.

“Ni el alcalde ni nadie que ha sido alcalde de Lima ha venido a ayudarnos en nada. Encima el chofer no tenía SOAT porque estaba vencido”, añadió la familiar.

ATU se pronuncia

Horas después del fallecimiento, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao emitió un comunicado presentando sus descargos. Según la entidad adscrita al MTC, el paso peatonal está debidamente señalizado, aunque en las imágenes del lugar no se logra observar claramente dicha señalización.