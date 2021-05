Un nuevo presunto uso de jeringas vacías al momento de vacunar a un adulto mayor fue denunciado por una familia de Santa Anita. A través de un enlace de Latina, la señora Margarita Moreno de 72 años relató su experiencia y exigió investigación contra los responsables.

Luego de hacer cola acompañada por su hija, tocó su turno de vacunarse contra la covid-19. Ante la malas prácticas reportadas en el extranjero, la familiar de la adulta mayor no dudó en grabar el momento, por lo que pudo registrar cómo intentaban sorprenderla.

“En el momento que me van a aplicar la vacuna siento un pinchazo así muy suave y, bueno, yo pensé que eso era normal, ¿no?, pero justo viene mi hija que había ido dos minutos a consultar a la doctora sobre mi caso. Ella se da cuenta porque estaba grabando que no me han puesto la vacuna”, señaló.

Este hecho no solo produjo el malestar emocional de Margarita y Vanessa Olave, su hija, sino que le ocasionó la inmovilización del brazo por el doble pinchazo.

“En ese momento no sentí nada, pero cuando me aplican ya con la dosis, porque la señorita se acerca a la caja y saca un frasco, recién ahí cuando me aplican sentí que sí ingresaba un líquido y dolor. Después de eso he estado como una semana con el brazo inmovilizado por los dos pinchazos”, dijo.

Justamente Vanessa fue en busca de la persona que inoculó con una jeringa vacía a su madre, pero se le hizo complicado porque todo el personal encargado de la vacunación lleva la misma indumentaria. Además, reveló que la doctora que la atendió no registró su nombre en la cartilla correspondiente.

Decidió enviar el video a la Diris Lima Este con el objetivo de que se sancione a los responsables, pero hasta el momento no le han remitido respuesta alguna, hecho que se agrava si se toma en cuenta que la denuncia fue enviada el 30 de abril.

El ministro de Agricultura y Riego, Federico Tenorio, instó a la población a denunciar este tipo de mala práctica a fin de que el Ejecutivo inicie las investigaciones que determinen responsabilidades y futuras sanciones.

Hasta el cierre de esta nota, se presentaron dos denuncias por el mismo hecho en el Callao, por las cuales el Ministerio de Salud emitió un comunicado dando cuenta del inicio de un proceso contra quienes resulten responsables.

Presunta vacunación irregular (Latina)