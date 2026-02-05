Familiares de pacientes oncológicos denunciaron la falta de medicamentos en los hospitales Guillermo Almenara y Edgardo Rebagliati, lo que frena el tratamiento de salud de sus seres queridos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Parientes y pacientes oncológicos del hospital Guillermo Almenara de EsSalud, en La Victoria, denunciaron un grave desabastecimiento de medicamentos esenciales para quimioterapias y tratamientos hormonales, junto con la inoperatividad de equipos clave como tomógrafos y radioterapia.

En el frontis del hospital Almenara, con carteles en las manos madres de familia exigieron a las autoridades de EsSalud prioridad en la atención de sus demandas por tratarse de pacientes con cáncer, muchos de ellos niños.

“Son pacientes con cáncer y si no reciben su tratamiento el hospital Almenara están poniendo en riesgo la salud de nuestros familiares”, indicó a Canal N una madre de familia.

Otro familiar de un paciente oncológico lamentó que la falta de medicamentos para las quimioterapias y otros, no es el único problema en dicho nosocomio, sino que tampoco están disponibles algunas terapias que deben continuar como parte del tratamiento oncológico.

“Acá uno sale más estresada, estamos desesperados porque los pacientes deben seguir con su terapia, pero nos dicen que no hay terapias hormonales. ¿Qué hacemos, a dónde acudo? Es una angustia porque si no reciben sufren recaídas”, refirió una mujer.

#EnVivo



Familiares de pacientes oncológicos denuncian demoras en el Hospital Almenara de EsSalud



Video: Canal N

Video: Canal N

En tanto, en el hospital Edgardo Rebagliati , de Jesús María, familiares se quejaron a través de Exitosa, debido a que persiste el desabastecimiento de medicamentos y la falta de equipos para tratar enfermedades oncológicas.

Denunciaron que el equipo de radioterapia no funciona desde hace tres meses; además, indicaron que deben esperar varios meses para que les programen las citas para que los pacientes oncológicos puedan acceder a una resonancia magnética.

“Ya van a ser tres meses y el aparato de radioterapia que supuestamente debe ser continuo no está listo (...) Acabo de salir de ahí y no está listo, en dos o tres semanas todavía”, dijo a ese medio.

Asimismo, usuarios reportan a Canal N demoras de hasta un año en citas para oncología, traumatología y oftalmología, pese a derivaciones médicas.

#EnVivo



Pacientes de EsSalud denuncian demoras en citas, falta de medicinas y equipos



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/xNRUQPTkVV — Canal N (@canalN_) February 5, 2026