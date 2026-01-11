Trece familias fueron fueron trasladadas a un hogar municipal, tras un incendio registrado durante la madrugada de este domingo en una vivienda multifamiliar ubicada en la cuadra 6 del jirón Ica, en el Cercado de Lima, informó la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

Como se sabe, el siniestro fue clasificado como incendio código 3 por el Cuerpo General de Bomberos.

La comuna limeña indicó que se activaron de inmediato los protocolos de emergencia, lo que permitió controlar el fuego y evitar su propagación a predios colindantes.

Como parte de la atención a los afectados, 43 personas fueron trasladadas y albergadas en el Hogar de Paso N.° 2, donde reciben alojamiento y alimentación.

Durante la emergencia, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de la MML coordinó el abastecimiento de agua mediante cisternas municipales y de Sedapal, mientras que 21 unidades de los bomberos participaron en las labores de control.

En tanto, el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima evaluará el inmueble afectado, al tratarse de un monumento histórico.