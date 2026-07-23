La Fuerza Aérea del Perú (FAP) conmemora este jueves 23 de julio el día de esta institución y el 85.º aniversario de la inmolación del héroe nacional, capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales, con una ceremonia protocolar realizada en la Base Aérea Las Palmas.

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El acto reúne a delegaciones de la Marina de Guerra, el Ejército del Perú, autoridades civiles y militares, quienes rinden homenaje al máximo símbolo de la aviación peruana.

Durante la ceremonia, el comandante FAP Carlos Carrión, subdirector de Información de la FAP, recordó que el 23 de julio de 1941 José Abelardo Quiñones Gonzales entregó su vida en defensa del país durante el conflicto con Ecuador, al dirigir su aeronave contra una posición de artillería enemiga luego de ser impactada.

El oficial destacó que la fecha constituye un feriado nacional dedicado a honrar el sacrificio del héroe y su legado para las nuevas generaciones.

Asimismo, la institución renovó su juramento de mantener vivo el ejemplo de José Abelardo Quiñones y reafirmó el compromiso de sus integrantes con la defensa de la soberanía nacional.

En la ceremonia participan cadetes de las escuelas de Oficiales y Suboficiales, personal del Servicio Militar Voluntario, unidades de Fuerzas Especiales y representantes de las demás instituciones castrenses.

El programa incluye un desfile militar y contempla un sobrevuelo de aeronaves, sujeto a las condiciones meteorológicas. Además, en la Base Aérea Las Palmas se exhibe una réplica del avión North American NA-50 pilotado por José Abelardo Quiñones Gonzales, como parte del homenaje a uno de los héroes más representativos de la historia del Perú.

Entre las autoridades invitadas figuraron el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, y el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo.

La Presidencia de la República informó que el mandatario encargado, José María Balcázar, canceló su participación de último momento y es representado por el jefe del Gabinete Ministerial.