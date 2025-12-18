Un grave accidente de tránsito registrado en la zona de Jicamarca, en el distrito de Lurigancho-Chosica, dejó como saldo la muerte de una pareja que se encontraba dentro de una minivan estacionada a un costado de la vía.

El vehículo fue embestido por un camión de carga pesada que habría perdido el control mientras circulaba por la avenida Unión del Cerro Camote.

De acuerdo con información policial, las víctimas, Edgar Camavilca Paucar y Norma Carhuaricra Arias, retornaban de una actividad realizada en San Juan de Lurigancho cuando ocurrió el impacto.

Tras el siniestro, los ocupantes quedaron atrapados entre los restos del vehículo. Ambos adultos fueron trasladados de emergencia al Hospital de Vitarte, donde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Su hijo, Junior Camavilca Carhuaricra, sobrevivió al choque y permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos con pronóstico reservado.

Además, otras personas resultaron heridas, entre ellas pasajeros de las unidades involucradas y el conductor del camión, identificado como Mario Ccasani Escobar, quien fue derivado al Hospital Hipólito Unanue junto a su copiloto.