Pescadores y comerciantes del Terminal Pesquero de Chorrillos reportaron esta mañana una menor disponibilidad de lorna y pejerrey, especies asociadas a aguas frías, en medio del incremento de la temperatura del océano Pacífico. Esta situación también repercute en los negocios ubicados alrededor del centro de abastos, donde restaurantes y vendedores han registrado una reducción en sus ventas de productos preparados con estos pescados.

Según el reporte de RPP, los comerciantes señalan que la presencia de estas especies ha disminuido debido a las condiciones actuales del mar, vinculadas a los efectos del Fenómeno El Niño. El panorama ha obligado a los vendedores a recurrir a otros recursos marinos para mantener la oferta en el terminal.

Ante la dificultad para conseguir lorna y pejerrey, los vendedores han incrementado la comercialización de otros recursos que sí encuentran disponibles. Entre ellos se encuentran la chauchilla y la sierra, aunque su presencia no compensa por completo la menor oferta de las especies que habitualmente tienen mayor demanda.

La situación también ha modificado los precios y la variedad de productos disponibles para los consumidores. Actualmente, el kilo de perico se comercializa a 40 soles, mientras que la corvina puede alcanzar ese mismo precio por ejemplar y el bonito se ofrece a 10 soles el kilo.

El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) realiza el seguimiento de las temperaturas y corrientes del océano para evaluar sus efectos sobre los recursos marinos. La entidad ya ha reportado el desplazamiento de algunas especies hacia zonas ubicadas más al sur en busca de aguas con menores temperaturas.

Estos cambios en la distribución de los recursos pueden repercutir en las especies que llegan a los principales puntos de comercialización de Lima. Por ello, pescadores y comerciantes mantienen la atención sobre la evolución de las condiciones oceanográficas y su impacto en la actividad pesquera.

El Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) tiene previsto emitir una nueva actualización el lunes 14 de septiembre.