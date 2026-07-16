Los alcaldes de Lurigancho-Chosica y de la Mancomunidad de la Zona Norte de Huarochirí advirtieron que un tramo de la Carretera Central, a la altura del kilómetro 29,5 en Yanacoto, podría colapsar debido a la erosión provocada por el río Rímac.

Las autoridades solicitaron al Gobierno acelerar las obras de protección ante el incremento del caudal previsto por el Fenómeno El Niño.

En declaraciones a Canal N, el alcalde de Lurigancho-Chosica, Oswaldo Vargas, explicó que el río viene socavando la base del talud donde se asienta la vía, ubicada a pocos metros del cauce.

Alertó que un aumento del caudal hasta los 120 metros cúbicos por segundo podría comprometer la estabilidad de la carretera y afectar una de las principales vías de conexión entre Lima y la sierra central.

El burgomaestre informó que su municipio ha identificado 32 puntos críticos en el distrito, además de más de un centenar de zonas vulnerables considerando las 21 quebradas de la jurisdicción. Indicó que esta información ya fue remitida a la Presidencia del Consejo de Ministros, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y el Ministerio de Vivienda, aunque advirtió que la maquinaria disponible es insuficiente para atender todos los sectores en riesgo.

Asimismo, pidió al Gobierno Central acelerar la construcción de muros de contención y otras obras de defensa ribereña, cuya ejecución está a cargo de la ANIN. También solicitó destinar mayor presupuesto y maquinaria para intervenir de manera simultánea en los puntos más vulnerables antes de la temporada de lluvias.

Por su parte, el alcalde de Santa Eulalia y presidente de la Mancomunidad de la Zona Norte de Huarochirí, Luis Ñahuis, alertó sobre el riesgo de colapso de puentes y quebradas en la parte alta de la cuenca.

Las autoridades coincidieron en que un eventual cierre de la Carretera Central obligaría a desviar el tránsito por la ruta de Canta y Cerro de Pasco, afectando el transporte de pasajeros y mercancías, por lo que exhortaron al Ejecutivo a priorizar las obras de prevención frente al Fenómeno El Niño.