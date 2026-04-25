El XVIII Festival Aéreo BALP Lima 2026 congrega a miles de ciudadanos en la Base Aérea Las Palmas, donde familias enteras asisten para disfrutar de exhibiciones organizadas por la Fuerza Aérea del Perú.

Desde tempranas horas, se registraron largas filas en los accesos al recinto, reflejando la alta expectativa del público.

El evento se desarrolla este 25 y 26 de abril con ingreso libre, en un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. La programación incluye acrobacias aéreas, saltos de paracaidismo y exhibiciones dirigidas a todo público, consolidándose como una de las principales actividades recreativas del fin de semana en Lima.

Entre las principales atracciones destacan las demostraciones de aeronaves de combate: así como de helicópteros, que realizan simulaciones de rescate mediante técnicas como el “fast rope”. Estas maniobras buscan mostrar la capacidad operativa de la aviación militar en situaciones reales.

Asimismo, participan aeronaves del Aeroclub del Perú y la escuadrilla bicolor, integrada por pilotos nacionales que ejecutan complejas maniobras en formación. También se presentan paracaidistas nacionales y extranjeros, quienes realizan saltos de precisión desde gran altura.

Una de las mayores expectativas del público se centró en la exhibición de los aviones de combate F-16, a cargo de l equipo demostrativo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que surcó el cielo limeño de manera impresionante. Todo ello en el marco del festival que resalta las capacidades de la aviación peruana.

El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, participó en actividades realizadas en la Base Aérea Las Palmas, donde destacó -a través de Canal N- el fortalecimiento de la cooperación bilateral, especialmente en el ámbito de defensa.

#EnVivo



Exhiben aviones de combate en el Festival Aéreo Lima 2026 que se realiza en la Base Aérea de las Palmas en Chorrillos



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/Rs2aLY9WnS — Canal N (@canalN_) April 25, 2026