El Ministerio Público inició una investigación preliminar por el presunto delito de homicidio contra los responsables del asesinato de Albert Samuel Rivera García, joven barbero de 20 años, ocurrido el último viernes en el distrito de Los Olivos.

Las diligencias están a cargo del Segundo Despacho de la Decimoprimera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, que ya dispuso diversas actuaciones para identificar a los implicados. Entre ellas figuran la toma de declaraciones a familiares y testigos, la recopilación de registros de cámaras de seguridad, la inspección técnico-policial y la revisión del protocolo de necropsia, además de otras pericias vinculadas a la escena del crimen.

🚨#FiscalíaActúa | Fiscalía inicia investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito de homicidio en agravio de Albert Rivera de 20 años de edad. La víctima fue acribillada en el frontis de una barbería en la avenida Carlos Izaguirre, en el distrito de Los… pic.twitter.com/GjEl8hYfNN — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 8, 2025

Según testigos, Rivera se desplazaba en bicicleta cuando fue interceptado por un sujeto armado que le disparó en múltiples ocasiones frente a una barbería de la Av. Carlos Izaguirre. El ataque ocurrió en presencia de transeúntes y vecinos, quienes huyeron despavoridos para evitar ser alcanzados por los proyectiles.

El joven fue trasladado de emergencia a la clínica Jesús del Norte, donde los médicos confirmaron su deceso. Por su parte, agentes de la Policía Nacional iniciaron las primeras pesquisas, manejando como hipótesis inicial un presunto ajuste de cuentas.

Con estas diligencias, la Fiscalía busca determinar las circunstancias y responsabilidades de este violento crimen que ha conmocionado a la comunidad de Los Olivos.