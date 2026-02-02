Seis policías en actividad fueron detenidos por los presuntos delitos de secuestro y extorsión, tras simular una intervención policial ilegal contra un empresario en el distrito limeño de Lurín.

Un video de las cámaras de seguridad -difundido por Cuarto Poder- registraron cómo los efectivos interceptaron un vehículo de alta gama en un grifo de la Panamericana Sur, obligaron a descender a sus ocupantes y los encañonaron para trasladarlos sin contar con orden judicial ni fiscal.

Las víctimas fueron identificadas como el empresario David Campos Urrutia y su acompañante Junior Chávez, quienes fueron abordados por los agentes, que se hicieron pasar por efectivos de la Dirandro y les aseguraron que eran investigados por presuntos vínculos con el narcotráfico.

De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, la intervención fue un montaje destinado a ejercer presión psicológica y exigir dinero a cambio de su liberación.

Según el dominical, la investigación apunta como presunto cabecilla al entonces jefe de la Depincri San Martín de Porres, el coronel Mervin Sánchez Matto, quien habría recibido más de 3,000 soles entregados por los familiares del empresario.