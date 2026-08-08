El Ministerio Público abrió una investigación preliminar por el presunto delito de robo agravado con subsecuente muerte tras el asesinato del cambista Jorge Llanos Chuquillanqui, ocurrido la tarde de este viernes cerca del Mercado Central. El ataque ocurrido en pleno Cercado de Lima dejó además a otra persona herida y derivó en la captura de un presunto implicado, según informó la Policía Nacional del Perú.

La investigación está a cargo de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María, Primer Despacho. El fiscal provincial José Luis Gonzales Arocena dispuso las primeras diligencias para establecer cómo ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

En ese contexto, se ordenó el levantamiento del cuerpo y la recopilación de evidencias encontradas en el lugar del crimen. Asimismo, se dispuso la realización de exámenes toxicológicos y pericias balísticas al arma de fuego incautada durante la intervención policial.

Las diligencias permitirán analizar los elementos recogidos durante la intervención y establecer su relación con el ataque. El Ministerio Público continuará con las actuaciones necesarias para esclarecer las circunstancias en las que murió el cambista.

🚨 #LoÚltimo | Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María (Primer Despacho) inició investigación preliminar por el presunto delito de robo agravado con subsecuente muerte, tras el asalto registrado a un cambista en el perímetro del… pic.twitter.com/ltuETFVAwi — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 7, 2026





Captura de presunto implicado

La Policía informó que un ciudadano de nacionalidad venezolana fue detenido en flagrancia por su presunta participación en el crimen. Según la versión policial, el hombre habría efectuado los disparos desde una motocicleta mientras se encontraba acompañado por otra persona.

Durante la intervención, los agentes incautaron el arma de fuego que presuntamente habría sido utilizada en el ataque. También se recuperó el dinero sustraído y se retuvo la motocicleta relacionada con el hecho.

De acuerdo con el comunicado de la Policía Nacional, el detenido habría reconocido su participación y brindado información sobre la forma en que se ejecutó el robo. La institución señaló que el asalto habría sido cometido por dos personas.

La Policía precisó que el segundo involucrado habría conducido la motocicleta utilizada durante el hecho. Este hombre habría escapado del lugar aprovechando la confusión generada entre los transeúntes, por lo que continúan las acciones para identificarlo y ubicarlo.

La investigación fiscal seguirá con las diligencias destinadas a establecer la participación de cada involucrado en el crimen. Las pericias y evidencias recogidas serán incorporadas al proceso para determinar las responsabilidades penales que correspondan.

Fotos: Violeta Ayasta / @photo.gec