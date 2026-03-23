El Ministerio Público dispuso el inicio de una investigación tras el violento asalto de lingotes de oro registrado en la Costa Verde, en el distrito de San Miguel. Este hecho ocurrió a plena luz del día y ha generado preocupación por el nivel de violencia empleado por los delincuentes.

La Primera Fiscalía Penal Corporativa de Magdalena del Mar, San Miguel y Pueblo Libre, a través de su Cuarto Despacho, asumió el caso para esclarecer lo sucedido. Las diligencias preliminares buscan determinar responsabilidades y reunir elementos que permitan identificar a los autores del delito.

Dentro de las primeras acciones, se estableció que una empresa dedicada a la comercialización de este tipo de mineral resultó afectada. Asimismo, se descartó de manera inicial que el cargamento tenga procedencia ilegal.

🚨 #LoÚltimo | Primera Fiscalía Penal Corporativa de Magdalena del Mar-San Miguel-Pueblo Libre (Cuarto Despacho) investiga el delito de robo agravado en perjuicio de una empresa dedicada al comercio de lingotes de oro, tras un asalto registrado en la Costa Verde. pic.twitter.com/1EprTeEzee — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 23, 2026

¿Cómo ocurrió el asalto?

El ataque se produjo la mañana del domingo 22 de marzo en las inmediaciones de la avenida Escardó, en plena vía de la Costa Verde. Un grupo de delincuentes armados interceptó dos vehículos que transportaban aproximadamente ocho kilos de oro.

Durante la intervención, los sujetos emplearon armas largas para reducir a las personas que se encontraban en las unidades. El hecho ocurrió ante la mirada de vecinos de la zona, lo que generó alarma entre quienes transitaban por el lugar.

Como consecuencia del asalto, dos personas resultaron heridas en el mismo punto del ataque. Personal de emergencia acudió para brindar atención inmediata antes de trasladarlos a un centro de salud para una evaluación más completa.

Investigación en curso

Luego de lo ocurrido, la Policía Nacional desplegó un operativo en los alrededores con la finalidad de ubicar a los responsables. Esta estrategia incluyó el cierre de posibles rutas de escape para evitar la huida de los implicados.

Cabe señalar, que hasta el cierre de esta nota, el propietario de los lingotes de oro aún no ha brindado su declaración ante la Dirincri. Esta ausencia también será tomada en cuenta durante las investigaciones.

Las diligencias continúan de manera conjunta entre la Fiscalía y la Policía Nacional para reconstruir la secuencia del ataque. Las autoridades buscan esclarecer cada detalle del asalto y dar con los integrantes de la banda involucrada.