La Fiscalía de la Nación del Perú inició una investigación preliminar contra quienes resulten responsables por el asesinato del conductor de la empresa de transporte ‘JC Bus’, ocurrido el sábado 14 de febrero en el distrito de San Martín de Porres.

A través de su cuenta oficial en X, el Ministerio Público difundió una publicación en la que ofreció mayores detalles sobre la decisión adoptada por el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla.

“Fiscalía Penal de Lima Norte realiza diligencias urgentes por los delitos de homicidio y extorsión en agravio de Amílkar Marcano, conductor de un bus de transporte público que fue asesinado por disparos de arma de fuego en el distrito de San Martín de Porres”, se lee en su publicación realizada este lunes 16 de febrero.

En ese sentido, se informó que la indagación estará a cargo del fiscal provincial Hernán Ricapa Castillo; de acuerdo con lo precisado, se investiga a los responsables por los presuntos delitos de homicidio y extorsión en agravio del conductor de la empresa ‘JC Bus’, identificado como Raúl Amílkar Marcano Rodríguez.

Según las primeras diligencias realizadas por el fiscal adjunto provincial Michael Rodríguez de la Torre, la víctima —de nacionalidad extranjera— recibió múltiples disparos en la cabeza y el tórax mientras conducía un bus de transporte público por la avenida 12 de Octubre.

Tras el crimen, representantes del Ministerio Público del Perú acudieron al lugar para efectuar las diligencias preliminares. Asimismo, informaron que el levantamiento del cuerpo se realizó en el Hospital Luis Negreiros Vega.

Además, se dispuso que agentes de la Policía Nacional del Perú, pertenecientes a la División de Investigación de Homicidios de Lima, recojan las declaraciones de familiares y testigos, así como las imágenes captadas por cámaras de videovigilancia del sector, entre otras diligencias urgentes orientadas a esclarecer los hechos.