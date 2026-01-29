La Fiscalía abrió una investigación preliminar contra Diego Leguía, streamer del canal Zodeka vinculado al periodismo deportivo, luego de que realizara un comentario discriminatorio contra Cliver Huamán, conocido como Pol Deportes.

Dicha investigación contra Leguía se realiza por presunto delito de discriminación, luego de que realizara el comentario durante una transmisión en vivo junto a otros creadores de contenido.

La Tercera Fiscalía Especializada en Derechos Humanos dispuso la investigación, a pedido del fiscal provincial Roger Yana Yanqui, quien ha iniciado diversas diligencias para aportar al caso.

Por ello, se ordenó que Pol Deportes rinda su declaración y que la Unidad Médico Legal de Lima realice evaluaciones psicológicas tanto al agraviado como al investigado.

Asimismo, se ordenó que la comisaría de Magdalena del Mar tome declaración a los otros dos creadores de contenido presentes durante la transmisión en vivo, identificados como Nicolás Aráoz y Nery Arévalo.

Además, se ha solicitado asegurar la evidencia digital del hecho, en particular el video donde se emitió el comentario despectivo contra el joven de 15 años, con el fin de cumplir las diligencias urgentes para esclarecer lo sucedido.

🚨 #LoÚltimo | Tercera Fiscalía Especializada en Derechos Humanos inició investigación preliminar a Diego Leguía, creador de contenido en redes sociales, por el delito de discriminación en agravio de C. H. S. (15), por expresar comentarios peyorativos durante una transmisión en… pic.twitter.com/FVie5kwpaN — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 29, 2026

A días de la polémica generada por su comentario, Diego Leguía publicó un comunicado público en el que pidió disculpas por las declaraciones emitidas en agravio del joven comentarista deportivo.

“Asumo la responsabilidad total de mis palabras, sin justificaciones”, indicó en el pronunciamiento.