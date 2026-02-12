La Fiscalía Provincial de Familia de La Molina-Cieneguilla inició una investigación preliminar por la presunta vulneración de derechos de niñas y adolescentes en el Centro de Acogida Residencial (CAR) “La Casa del Padre”, ubicado en Cieneguilla.

La intervención se produce tras las denuncias sobre la exposición en las redes sociales de las imágenes de menores que presuntamente fueron forzadas a la maternidad tras ser víctimas de abuso sexual. Ello en medio de una polémica que también involucraría a la congresista Milagros Jáuregui (Renovación Popular).

El fiscal provincial Genaro Solís Quispe dispuso una visita inopinada al albergue para verificar el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de protección de identidad, dignidad, privacidad y desarrollo integral de las residentes, conforme al artículo 69° del Código de los Niños y Adolescentes.

Durante la diligencia se revisó documentación institucional y se realizaron consultas generales a algunas adolescentes bajo un enfoque de protección integral y sin revictimización. La Fiscalía constató que el centro alberga a 29 adolescentes y siete bebés, información que será evaluada como parte de la investigación.

Asimismo, se inspeccionaron los protocolos de confidencialidad, las medidas de protección de imagen y las condiciones generales del establecimiento. La diligencia fue encabezada por la fiscal adjunta Giuliana Sotelo, con apoyo de representantes del Ministerio Público, y las investigaciones continuarán conforme a ley.

MIMP

En paralelo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) anunció el traslado progresivo de las menores a otros centros especializados, priorizando su bienestar y seguridad.

La entidad señaló que se aplicarán los protocolos vigentes para garantizar condiciones adecuadas de protección.

“Frente a los hechos vinculados a residente del centro de acogida de administración privada La Casa del Padre, que son de público conocimiento; y con el objetivo de priorizar el interés superior de las niñas y adolescentes, hemos iniciado los procedimientos de variación de la medida de protección de las residentes y, en consecuencia, su traslado progresivo, conforme a los protocolos vigentes, a otros centros especializados que garanticen condiciones adecuadas para su bienestar, seguridad y desarrollo integral”, se lee en un comunicado.

Congreso

Por su parte, l a Comisión de Ética del Congreso solicitó a la parlamentaria Milagros Jáuregui un informe detallado sobre hechos vinculados al albergue , incluyendo una presunta exposición pública de menores. El requerimiento se enmarca en las funciones de control ético del Parlamento.

Por su parte, la legisladora Milagros Jáuregui negó haber expuesto a víctimas de abuso sexual y afirmó que las fotografías difundidas -en las que aparece junto a menores durante una actividad pública- no fueron publicadas oficialmente por la institución.