El Ministerio Público informó que la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puente Piedra inició investigación preliminar contra Pedro Gálvez e Iván Yacshua, agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que custodiaban a un interno del penal Ancón I, quien se dio a la fuga tras ser trasladado al Hospital de Puente Piedra.

🚨 #FiscalíaActúa | Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puente Piedra (Cuarto Despacho) inició investigación preliminar a Pedro Gálvez e Iván Yacshua, agentes del INPE que custodiaban a un interno del penal Ancón I que se dio a la fuga luego de ser trasladado al… pic.twitter.com/4OVcc9wtIN — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 1, 2026

Diligencias y pericias en curso

De acuerdo con el comunicado oficial, el fiscal provincial José Orlando Rioja Rioja dispuso que personal policial del Depincri de Puente Piedra realice las pericias necesarias para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades penales por el presunto delito de favorecimiento a la fuga.

Detención preliminar de los investigados

Como parte de las diligencias, los agentes del INPE investigados permanecen detenidos de forma preliminar en sede policial, mientras el Ministerio Público continúa con las actuaciones para establecer cómo se produjo la fuga del interno y si existió responsabilidad directa o negligencia en la custodia.

La Fiscalía señaló que el proceso se desarrolla conforme a sus competencias y que se informará oportunamente sobre los resultados de la investigación.