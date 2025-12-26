La Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte inició una investigación preliminar contra Óscar Balarezo Ávalos de 66 años, por presunta comisión de los delitos de abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres.

La decisión se adoptó luego de la difusión de imágenes que muestran al imputado intentando asfixiar a su mascota, una bulldog francés llamada ‘Susu’, en un parque de Independencia.

El fiscal provincial Ronald Eduardo Caballero Benites dispuso la realización inmediata de diversas diligencias para esclarecer los hechos y establecer la responsabilidad penal del investigado.

De acuerdo con el comunicado oficial del Ministerio Público, se ha ordenado la toma de declaración de Balarezo Ávalos, así como de posibles testigos, en la comisaría de Tahuantinsuyo.

En ese sentido, se solicitó a la veterinaria la entrega de la historia clínica y el informe médico del can, con el fin de verificar el estado de salud que alegó el imputado; además, se busca identificar al veterinario que realizó la posterior eutanasia, recopilar registros de cámaras de seguridad y videos vecinales, y exhumar el cuerpo de ‘Susu’ para los exámenes forenses correspondientes.

🚨 #LoÚltimo | Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte (Primer Despacho) investiga a Óscar Balarezo por el delito de abandono y actos de crueldad contra animales, luego de que habría intentado ahorcar a un can en la avenida Contisuyo, distrito de Independencia.… pic.twitter.com/aDJZQUrOub — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 26, 2025

EL CASO

El hecho se registró en la cuadra 4 de la avenida Contisuyo, en el distrito de Independencia. Testigos que se encontraban en el lugar intervinieron al ver a Balarezo atando al animal a un árbol con la intención de asfixiarlo. Debido a los reclamos, el sujeto afirmó que su perrita sufría de cáncer y estaba padeciendo.

Según el acta policial, la mascota no murió en el lugar de los hechos, sino que fue trasladada posteriormente a una veterinaria en el distrito de Los Olivos, donde finalmente se le practicó la eutanasia.