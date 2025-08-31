La joven Traysi Rocha (18), que se desempeñaba como niñera de la pequeña de seis años que cayó 16 pisos desde su departamento ubicado en el condominio Las Acacias, en Comas, es la principal sospechosa del deceso, según las primeras indagaciones del Ministerio Público.

Ayer, el Primer Despacho de la Novena Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte inició investigación preliminar contra la ciudadana por el presunto delito de homicidio culposo, en agravio de la pequeña.

En este marco, la citada Fiscalía dispuso que el Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional (Depincri) - Comas practique a la investigada los exámenes toxicológicos, dosaje etílico y de condición médica, a fin de conocer en qué situación se encontraba cuando ocurrió el terrible incidente.

Además, se dispuso recoger su declaración, la de los padres de la víctima, el administrador del condominio y testigos; así como realizar el protocolo de necropsia, analizar los registros de las cámaras de seguridad y las pericias realizadas en la escena del crimen; entre otras diligencias para el esclarecimiento de los hechos.

DETENIDA

Percy Salinas Quispe, fiscal adjunto provincial, confirmó ayer que Traysi Rocha está detenida.

La joven quedó en esta situación luego de que rindiera su testimonio en la Depincri Comas, informó la Policía.

De momento, los familiares de la pequeña evitaron dar declaraciones sobre el deceso y la joven imputada.

La tragedia se registró al promediar las 6:00 de la tarde del último miércoles, en la urbanización El Retablo, en Comas.

Pese al terrible impacto, la menor mantenía signos vitales, por lo que los paramédicos la trasladaron de emergencia al Hospital Marino Molina luego de realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante algunos minutos.

La pequeña fue ingresada al área de Trauma Shock, pero minutos después se certificó su deceso, debido a la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades policiales a cargo del caso exhortaron a los padres de familia a tomar los mayores cuidados para evitar una tragedia como esta. Se presume que el departamento de la niña no contaba con mallas de protección, lo que hubiera salvado su vida.