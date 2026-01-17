La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada obtuvo este sábado 36 meses de prisión preventiva contra Gustavo Valera, Fabrizio Aquino, William Tarazona, Jesús Herrera, Rocío Sandoval, Zoila Mendoza, José Huanca y Glendy Ramírez, identificados como presuntos integrantes de la organización “Los Mexicanos”. La banda operaba en el distrito de Villa María del Triunfo, donde sistemáticamente extorsionaba a empresarios del transporte público mediante cobros denominados “cuotas de protección”.

La investigación a cargo del fiscal provincial Álvaro Rodas Farro demostró que el presunto cabecilla, Erick Llufire Oré, impartía las órdenes desde el penal de Aucallama en Huaral, donde permanece recluido. Llufire Oré estableció una estructura jerárquica que exigía pagos semanales de S/2.500 a empresas de transporte desde septiembre de 2024, amenazando con atentar contra la vida de los trabajadores si no cumplían con los cobros.

Los pagos se realizaban mediante depósitos bancarios a cuentas personales de los integrantes de la banda o sus familiares directos, dificultando el rastreo financiero de las extorsiones. Esta modalidad permitió a “Los Mexicanos” mantener el control territorial en Villa María del Triunfo durante meses.

Fiscalía advierte sobre cuentas prestadas

Las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para no prestar cuentas bancarias, correos electrónicos, redes sociales ni billeteras digitales, prácticas que facilitan delitos como extorsión, fraude y lavado de activos. Los ocho imputados permanecerán recluidos mientras continúa la investigación que busca desmantelar completamente la red criminal y esclarecer la dimensión total de sus operaciones extorsivas en Lima.