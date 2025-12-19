La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada obtuvo 36 meses de prisión preventiva para 10 integrantes de la organización criminal ‘Los injertos del cono norte’, presuntamente dedicada a extorsión, secuestro y homicidio en cinco distritos de Lima Norte desde 2022 . La medida alcanzó a mandos principales y medios de la red que operaba bajo la dirección de Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’ .

Los investigados con prisión preventiva son Lucero Castillo, Luis Gamarra, Gerardo Romero, Jesús Jave, Arlet Silvestre, María Quintana, Yesenia Coba, Danitza Huaya, Raúl Flores y Pedro Chujutali . Además, el fiscal provincial César Changa Echevarría, quien dirige la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada (Equipo 4), logró comparecencia restringida para otros cuatro investigados: Anthony Landa, Leonela Silva, Mónica Alejandro y Nohely Mejía .

Cobraban cupos de hasta S/ 80,000

Las investigaciones permitieron identificar que la red criminal operaba en Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres y Los Olivos, exigiendo cupos iniciales de entre S/ 10,000 y S/ 80,000 a negocios formales . Asimismo, la organización cobraba montos diarios que oscilaban entre uno y cinco soles a conductores de mototaxis y combis, además de S/ 50 o S/ 100 por cada vehículo de transporte público .

Las transacciones se realizaban en efectivo, mediante transferencias bancarias o a través de aplicativos digitales, según las indagaciones fiscales .

El dinero obtenido ilegalmente era remitido al exterior mediante el uso de ‘presta cuentas’, enviándose remesas hacia Bolivia, Brasil y Paraguay . Este mecanismo permitía a la organización triangular los fondos ilícitos fuera del país para evitar su detección .

El fiscal superior Jorge Weyner Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, reafirmó el compromiso del Ministerio Público con la lucha frontal para desarticular redes criminales que operan en el país .