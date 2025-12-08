El Ministerio Público pidió al Poder Judicial imponer 36 meses de prisión preventiva a Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’, junto con otros 16 presuntos miembros de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’.

La solicitud fue presentada el 5 de diciembre por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (Cuarto Equipo), luego de que, mediante la disposición fiscal N.° 63, se abriera investigación preparatoria contra Moreno Hernández y los demás involucrados por presuntos delitos de homicidio calificado, extorsión y otros, en perjuicio de Moisés Trujillo León, Bruno Sebastián Mauro, William Cruz Vargas y del Estado.

El pedido de prisión preventiva fue elevado al despacho del juez Wilson Verástegui, quien viene analizando el caso desde el sábado 6 de diciembre, con la intervención de las partes procesales, para determinar la situación jurídica de todos los implicados.

En esta investigación preparatoria, la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada incluyó a 43 personas, entre ellas Jeff Hidalgo y Claren Bados, señalados por la Policía y el Ministerio Público como el lugarteniente y la cajera de ‘El Monstruo’, respectivamente.

De acuerdo con la Policía y el Ministerio Público, ‘Los Injertos del Cono Norte’ conforman una organización criminal dedicada a extorsionar a empresarios, pequeños comerciantes, transportistas y colectiveros. Operaban mediante llamadas, mensajes, audios y videos intimidatorios con el fin de exigir pagos a las víctimas a cambio de no atentar contra ellas ni contra sus familias.

El 18 de noviembre, la jueza penal paraguaya Clara Ruiz Díaz autorizó la extradición de Erick Moreno Hernández al Perú. El presunto cabecilla había sido detenido el 25 de septiembre en San Lorenzo, durante un operativo conjunto entre la Policía de Paraguay y agentes peruanos.