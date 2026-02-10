El coronel Edgar Paredes Montenegro fue removido de la gerencia general del Fondo de Vivienda Policial (Fovipol) y reemplazado por el coronel Oscar Vázquez Moreno, según informó oficialmente la institución. El exgerente fue trasladado a la Dirección General de Orden y Seguridad (Dirnos) tras semanas de cuestionamientos públicos.​

El cambio en la cúpula de Fovipol ocurre semanas después de que un reportaje de Cuarto Poder expusiera irregularidades en la gestión de Paredes Montenegro, incluyendo pagos millonarios por viviendas defectuosas y un préstamo personal que solicitó a la propia entidad que dirigía.​

Préstamo con conflicto de intereses

Uno de los puntos más cuestionados fue el préstamo personal que Paredes Montenegro tramitó y obtuvo de Fovipol mientras ocupaba la gerencia general. El monto del crédito superó los S/ 533 mil y fue destinado a la compra de un departamento ubicado en el exclusivo distrito de San Isidro.

Aunque el coronel defendió la operación argumentando que se trataba de un derecho disponible para todo policía, la solicitud generó críticas por el evidente conflicto de intereses al gestionar el préstamo desde la misma institución que administraba.

El escándalo de las viviendas inhabitables

El reportaje periodístico reveló que Paredes Montenegro autorizó el pago de S/ 25 millones a la empresa Inmobiliaria KINSA por viviendas en Piura que permanecen inhabitables. El coronel firmó una conciliación que reactivó un contrato previamente anulado y permitió nuevos desembolsos a favor de la constructora.

Las viviendas de la urbanización Las Palmeras de San Pablo fueron rechazadas en 2022 por carecer de juntas sísmicas, elemento crítico en zonas de alto riesgo sísmico. Pese a que las deficiencias técnicas nunca fueron corregidas, se autorizaron los pagos.

El propio documento de conciliación admite que el acuerdo no protegía los intereses de la familia policial, sino que favorecía a la empresa. Cada vivienda está valorizada en S/ 216 mil, monto que será descontado durante décadas del sueldo de los policías beneficiarios, aunque de las 56 casas de la primera etapa, solo seis estarían habitadas.

Otros cuestionamientos

El historial de Paredes Montenegro incluía antecedentes previos, como una condena en primera instancia por presunta corrupción en Junín, de la cual posteriormente fue absuelto. En noviembre de 2025, el comandante general de la PNP, Oscar Arriola, había firmado una orden para reasignar a Paredes a la Región Policial Lima Centro.

Sin embargo, esa disposición nunca se ejecutó. Arriola posteriormente firmó una resolución que mantenía a Paredes en el cargo hasta diciembre de 2026. Solo tras la presión generada por el reportaje televisivo se concretó finalmente su salida de la gerencia de Fovipol.