Francesca Montenegro se pronunció durante una entrevista con Milagros Leiva que Adrián Villar entró a su casa sin permiso para comunicarle que había tenido un accidente de tránsito, mientras que en el parque se encontraban su padre, Rubén Villar, y la periodista Marisel Linares.

La influencer inició su declaración señalando que su expareja tenía acceso a su vivienda, pues le había entregado la clave de la puerta debido a que mantenían una relación de más de un año.

Por ello, la noche en que atropelló a Lizeth Marzano, Adrián Villar llegó alrededor de las 2:46 a. m. a la vivienda de Francesca y, sin pedir autorización, ingresó a su habitación para informarle que había tenido un accidente en San Isidro.

“ Yo le di ese acceso y creo que ha sido el peor error que he hecho en mi vida ”, manifestó la influencer.

Según su relato, Adrián Villar la despertó con la linterna de su celular y comenzó a contarle lo ocurrido. Francesca precisó que, hasta ese momento, él no le había mencionado que había atropellado a alguien.

“ Entra a mi casa sin haber pedido permiso al conserje, ni a mi papá, ni a mí, me despierta con la linterna de su celular y me dice que había tenido un accidente y que había venido por la asesoría legal de mi papá, que era el abogado que conocía en ese momento ”, sostuvo.

Además, señaló que Adrián no podía hablar con claridad, tartamudeaba y le pidió que bajara primero con él, sin la compañía de su padre, quien estaba dormido.

“ Estaba en estado de shock, estaba preocupado, y le pregunté qué había pasado. Me dice que me cambie y me dice que primero yo baje. Por eso bajé con él y le dice caso. Le he creído todo ”, finalizó.

Según la joven, por esa razón, en un primer momento se le observa a ella junto a Adrián Villar, Rubén Villar y Marisel Linares fuera de su domicilio.