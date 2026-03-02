Francesca Montenegro se pronunció durante una entrevista con Milagros Leiva que Adrián Villar entró a su casa sin permiso para comunicarle que había tenido un accidente de tránsito, mientras que en el parque se encontraban su padre, Rubén Villar, y la periodista Marisel Linares.
La influencer inició su declaración señalando que su expareja tenía acceso a su vivienda, pues le había entregado la clave de la puerta debido a que mantenían una relación de más de un año.
Por ello, la noche en que atropelló a Lizeth Marzano, Adrián Villar llegó alrededor de las 2:46 a. m. a la vivienda de Francesca y, sin pedir autorización, ingresó a su habitación para informarle que había tenido un accidente en San Isidro.
“Yo le di ese acceso y creo que ha sido el peor error que he hecho en mi vida”, manifestó la influencer.
Según su relato, Adrián Villar la despertó con la linterna de su celular y comenzó a contarle lo ocurrido. Francesca precisó que, hasta ese momento, él no le había mencionado que había atropellado a alguien.
“Entra a mi casa sin haber pedido permiso al conserje, ni a mi papá, ni a mí, me despierta con la linterna de su celular y me dice que había tenido un accidente y que había venido por la asesoría legal de mi papá, que era el abogado que conocía en ese momento”, sostuvo.
Además, señaló que Adrián no podía hablar con claridad, tartamudeaba y le pidió que bajara primero con él, sin la compañía de su padre, quien estaba dormido.
“Estaba en estado de shock, estaba preocupado, y le pregunté qué había pasado. Me dice que me cambie y me dice que primero yo baje. Por eso bajé con él y le dice caso. Le he creído todo”, finalizó.
Según la joven, por esa razón, en un primer momento se le observa a ella junto a Adrián Villar, Rubén Villar y Marisel Linares fuera de su domicilio.