El presidente de la República, Francisco Sagasti, señaló que en el caso de Ana Estrada, quien obtuvo fallo judicial que le permite una muerte asistida debido a que padece una enfermedad degenerativa e incurable, ninguna confesión de fe tendría el derecho de imponerle a otras personas su punto de vista.

“Yo creo que es una cosa muy íntima, muy personal, el Estado tiene la responsabilidad de salvaguardar a todos, hay convicciones religiosas de por medio, yo no soy una persona religiosa, soy un respetuoso de todas las confesiones, pero creo que ninguna confesión de fe tendría el derecho de imponerle a otras personas su punto de vista particular”, expresó el mandatario durante una entrevista con Cuarto Poder.

Sagasti indicó que en los próximos días las autoridades deberán tomar una determinación respecto a si apelan dicho fallo judicial y remarcó que no es el jefe de Estado el que decide sobre este tema.

“Como Estado tenemos el mandato el cumplir con todas las leyes, de respetar las decisiones judiciales, y en este caso habrá que respetar la decisión que tendremos que tomar en los próximos días”, manifestó.

No obstante, aseguró que, en otros países en los que está permitida la eutanasia, muchas personas deciden a último momento de desistir de su propósito.

“Lo que ha obtenido Ana Estrada es una victoria acerca de una decisión, pero no sabemos si va a tomar una decisión o no, y lo que se ha visto en muchos otros casos en el mundo es que a pesar, por ejemplo como en Holanda y Suiza hay la posibilidad de la eutanasia, muchas personas en último momento deciden no hacerlo”, indicó.

