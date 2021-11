A partir de mañana las Fuerzas Armadas (FF.AA.) intervendrán en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP) en Lima y Callao, “con el objeto de asegurar el control y el mantenimiento del orden interno, así como para prestar apoyo en la ejecución de operaciones policiales”. Esto por un periodo de 30 días, según lo dispone la Resolución Suprema N° 191-2021-IN, publicada este martes en “El Peruano”, aunque la norma no precisa de qué manera se hará.

La resolución menciona que la actuación de las FF.AA. constituye una tarea de apoyo a la PNP y no releva su participación, pues el control del orden interno “permanece en todo momento a cargo de la PNP”.

También subraya que la actuación de las FF.AA. está dirigida a contribuir y garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales, así como la libertad de tránsito por las vías y carreteras, el derecho a la paz, a la tranquilidad, al adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población afectada, facilitando que los agentes de la PNP concentren su accionar en el control del orden interno y la interacción con la población.

La norma lleva las firmas del presidente de la República Pedro Castillo, así como de los ministros de Defensa, Walter Ayala Gonzáles, y del cuestionado titular del Interior, Luis Barranzuela Vite. Debe regir desde el día siguiente a su publicación.

¿En qué casos las FF.AA. pueden apoyar a la PNP?

El Decreto Legislativo 1095, que establece las Reglas de Empleo y Uso de la Fuerza por parte de las FF.AA. en territorio nacional, dispone de manera general que las FF.AA. pueden actuar en apoyo de la PNP en caso de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, protección de instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país y servicios públicos esenciales, así como en otros casos constitucionalmente justificados, en que la capacidad de la Policía sea sobrepasada en el control del orden interno, o existiera este peligro.

Este Diario se comunicó con el Ministerio de Defensa para solicitar precisiones sobre la actuación que tendrán las FF.AA. desde mañana en cumplimiento de la norma publicada hoy. Continuamos a la espera de esta información.

Consultado al respecto, el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y actual congresista José Williams Zapata mencionó en primer lugar que la intervención de las FF.AA. en una jurisdicción determinada requiere la declaratoria de emergencia, que da respaldo legal a su actuación.

En el caso de Lima y Callao, al no haber sido declarados en emergencia, las tareas que cumplan las FF.AA. tendrían que tener una serie de limitaciones porque “no están entrenadas para trabajar en asuntos propios de la PNP”.

Por lo tanto, para esta ocasión, Williams Zapata considera que es necesaria una reglamentación a la norma publicada en El Peruano. “Ese es el punto, qué van a hacer, tiene que reglamentarse”, subrayó.

“Las FF.AA. podrían asumir algunos cargos donde la Policía cumple tareas como por ejemplo el resguardo de servicios públicos esenciales, lugares externos de la ciudad, con la finalidad de liberar a los policías y estos se sumen al trabajo que están haciendo, habría que precisar qué es lo van a hacer. De allí a que las FF.AA. realicen la labor de la PNP persiguiendo delincuentes, eso no va a funcionar, espero que no ocurra porque no va a funcionar. El soldado no está preparado para eso”, remarcó.

¿Podrían las FF.AA. acompañar a la policía en una diligencia de detención y allanamiento? En esos casos, Williams Zapata señala que las FF.AA. tendrían que limitarse a hacer un cordón o cerco de seguridad para que la policía actúe, pero aún en ese caso “necesita un respaldo legal”, pues la policía puede hacerle frente a los delincuentes con armas o bombas lacrimógenas, “elementos que no tienen los militares”. Agregó que el personal militar solo porta un fusil y podría ser denunciados y enjuiciados si cometiera algún exceso.

¿Podrían realizar patrullajes nocturnos? Sobre esta posibilidad Williams Zapata comentó que los delincuentes sabrán que los militares no pueden intervenir para detenerlos y podríamos estar frente a una situación de “falta de respeto a las FF.AA.”.

Fuentes de la Policía Nacional comentaron que el apoyo será en seguridad con presencia en lugares críticos y estratégicos.

¿Por qué se dispone la intervención en esta ocasión?

De acuerdo a la resolución suprema publicada hoy, la Policía Nacional solicitó, mediante oficio 818-2021-CG PNP/SEC, que se gestione la expedición del dispositivo legal que disponga la intervención de las FF.AA. en apoyo a la PNP. El pedido se sustenta, indican, en el informe 129-2021-SCG-PNP/OFIPOL, mediante el cual la Oficina de Planeamiento Operativo Institucional de la Subcomandancia General de la PNP informa sobre la problemática existente en Lima y la Provincia Constitucional del Callao, a consecuencia de la delincuencia común y organizada.

Para el exministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe este pedido de intervención de las FF.AA. no se justifica. Al respecto, recordó que en su gestión se declaró en emergencia el Callao debido al enfrentamiento entre dos organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas.

“Declaramos en emergencia el Callao, pero no sacamos a las Fuerzas Armadas. Nos fuimos al otro lado y fue muy bueno porque hicimos capturas, bajaron las muertes violentas, por eso es que ahora la congresista Patricia Chirinos, que en ese entonces era alcaldesa de La Perla, pide que se declare en emergencia el Callao”, señaló.

Pérez Guadalupe también mencionó que no ve una decisión coherente del gobierno sobre el problema del desborde de la delincuencia en Lima y Callao. “Tú tienes antes que ensayar todo lo que corresponde a tu ministerio (en este caso Interior) para recién acudir a las Fuerzas Armadas, si es que es necesario. Aquí ni siquiera hemos visto un plan de acción, qué están buscando, qué quieren, qué van a hacer. Qué van a hacer las Fuerzas Armadas si pasa un delincuente, ¿van a sacar su fusil?”, se preguntó.

El exministro agregó que la FF.AA. están preparadas para cumplir otras funciones y ayudan al gobierno y a la Policía Nacional en otros escenarios.

¿Significa este pedido que la policía claudicó a sus funciones? Pérez Guadalupe responde que no cree que la Policía haya pedido la intervención de las FF.AA. mediante un informe, como menciona la resolución suprema.

“Lo que hace la policía es presentar un informe y el que hace el pedido es el ministro (del Interior). No le corresponde a la policía darle la alternativa. Habría que revisar y si la policía en su informe lo ha hecho el comandante general de la policía tiene que irse hoy mismo, además del ministro del Interior, porque es una vergüenza para la institución. La policía jamás aceptó que digan que no puede cumplir su función y por eso piden la intervención de las Fuerzas Armadas. Eso es una ofensa a la policía, si es que la policía misma lo ha pedido”, enfatizó en declaraciones a este Diario.

¿Cuál es la justificación de la norma?

De acuerdo a los considerandos de la resolución suprema que dispone la intervención de las FF.AA, en lo que va del 2021 se advierte un incremento significativo del índice delictivo en Lima y la Provincia Constitucional del Callao, en donde operan organizaciones delictivas dedicadas al tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas, robos, hurtos y otros delitos que ponen en peligro la integridad física de la ciudadanía, “y que han logrado sobrepasar la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú”.

