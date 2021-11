El programa de Magaly Medina reveló que los futbolistas del club Cantolao, Yuriel Celi y Bryan Reyna, fueron intervenidos el último fin de semana por agentes de la Policía Nacional del Perú por presunta posesión de drogas y un arma de fuego.

Según detalló el informe del programa ‘Magaly TV: la firme’, los jóvenes futbolistas se encuentran detenidos en la Divincri del Callao por habérseles hallado droga, un arma de fuego y una cacerina con 12 municiones.

Los efectivos consignaron en el parte que, durante la intervención, fue sospechosa la actitud nerviosa de Bryan Reyna, por lo cual procedieron con las investigaciones, encontrando el arma y el comiso de droga.

Ambos fueron intervenidos cuando se encontraban en una camioneta de color blanco que era manejada por el futbolista Yuriel Celi, de 19 años.

“Todavía no están denunciados, están en investigación, pero no hay nada grave, no hay nada grave. No, para nada (drogas y arma)”, declaró la abogada de los futbolistas.

Vale indicar que la intervención se produjo muy cerca a los barracones del Callao. Como se recuerda, no es la primera vez que Yuriel Celi es captado por las cámaras de Magaly Medina en comprometedoras situaciones.