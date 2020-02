Yuriel Celi, el atacante de 18 años de la selección peruana de menores y del Cantolao, se pronunció sobre las imágenes que difundió el programa ‘Magaly TV La Firme’ donde se le observa en plena vía pública realizando movimientos de baile subidos de tono junto a una joven.

El atacante, en diálogo con Radio Ovación, dio su descargo sobre lo sucedido.

“Las imágenes son injustas porque no muestran quien soy. Me ganó el momento por querer mostrarles a mis amigos alguien que no soy, pero la verdad es que no tomo, salgo muy temprano todos días los a entrenar y descanso temprano”, aseguró el futbolista.

Asimismo, agregó que “no voy a negar que a veces después de los partidos estoy con mis amigos, pero siempre por mi barrio. En mi casa son muy estrictos y me cuidan mucho. El jueves incluso celebré mis 18 organizando con una fiesta. Estuve tranquilo con mis amigos. El viernes entrené temprano y concentré. Viajé en la noche para jugar el fin de semana. Hay tiempo para todo cuando uno aprende administrar su tiempo”.

Como se sabe, el último fin de semana Celi anotó el único gol del encuentro entre Manucci y Cantolao por la fecha 4 de la Liga 1.

“Por suerte entré y pude ayudar con los tres puntos. El triunfo es producto del trabajo de todos. Me siento muy bien en Cantolao, somos un buen grupo. Estoy muy agradecido con el ‘profe’ por haberse preocupado por mí. Lo valoro mucho”, indicó.

Seleccionado Yuriel Celi es captado en “censurable” situación en plena vía pública. (Video: ATV)