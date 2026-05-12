El Ministerio del Interior expresó su preocupación por el próximo debate en la Comisión de Constitución del Congreso sobre la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público. A través de un comunicado, el sector advirtió que la propuesta afectaría funciones que actualmente ejerce la Policía Nacional del Perú en investigación preliminar, inteligencia y criminalística.

La cartera precisó que respeta la autonomía del Ministerio Público y respaldó el fortalecimiento del sistema de justicia. Sin embargo, remarcó que ello no debe implicar reducir las competencias operativas de la Policía.

¿Qué medidas cuestionan?

El ministerio recordó que el artículo 166 de la Constitución establece que la Policía tiene la función de prevenir, investigar y combatir la delincuencia. Además, señaló que el modelo actual de trabajo entre fiscales y agentes ya fue respaldado por el Tribunal Constitucional del Perú.

Según explicó, el Ministerio Público mantiene la conducción jurídica de los casos mientras que la Policía desarrolla las labores operativas y periciales. Para el sector, modificar ese esquema podría afectar la capacidad de respuesta frente a hechos delictivos.

El Mininter también cuestionó que la propuesta otorgue a la Fiscalía funciones relacionadas con prevención del delito y nuevas áreas de inteligencia y ciencias forenses. Consideró que ello generaría superposición de competencias y mayor gasto público.

“La superposición funcional solo beneficia a la criminalidad al generar confusión en la ejecución de operativos y estrategias de seguridad”, se lee en el comunicado.

Piden revisión en el Congreso

La postura del ministerio coincide con recientes cuestionamientos del comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola. El alto mando advirtió que retirar a la institución de las diligencias preliminares debilitaría la lucha contra la delincuencia.

Finalmente, el Ministerio del Interior pidió al Congreso revisar con mayor detalle el proyecto antes de someterlo a votación. El sector señaló que el debate debe respetar las funciones de cada institución.