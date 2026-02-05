El general PNP Víctor Revoredo, director de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, confirmó haber recibido amenazas tras operativos contra la banda criminal “Los Pulpos”.

En entrevista con Canal N, aseguró que la Policía no se detendrá y continuará las investigaciones pese a los riesgos. Las intimidaciones surgieron después de la captura de Keysi Salvatierra, ligada al manejo de dinero ilícito de la organización en el cono este de Lima.

“Han sido encontradas objetivamente en diferentes medios, arengas a sus fuerzas criminales para atentar contra mi vida, eso nos tiene sin cuidado. Nosotros continuamos con las operaciones, seguimos con ello y no nos vamos a detener hasta capturar a Johnson Cruz Torres ”, dijo Víctor Revoredo.

La autoridad policial atribuyó las amenazas directamente a Johnson Cruz Torres, cabecilla de la organización criminal “Los Pulpos”, y reiteró el compromiso de capturarlo.

Recompensa de S/500 mil

Víctor Revoredo indicó que existe una recompensa de S/500 mil y detalló un trabajo articulado con unidades especializadas, la Policía de Investigaciones de Chile y cooperación internacional para rastrear finanzas y ubicar miembros en el extranjero.

Malos policías

Ante posibles filtraciones internas, el general reconoció casos aislados de traición en la PNP, pero enfatizó que la institución los detecta y denuncia. “Es la misma policía la que descubre a los malos policías, eso lo reafirmo”, refirió.

Sobre el plan de seguridad, destacó el estado de emergencia actual, con operativos junto al Ministerio Público y el Poder Judicial, y evaluaciones para medidas de corto, mediano y largo plazo contra el crimen organizado.