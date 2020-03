El alcalde de La Victoria, George Forsyth, afirmó esta noche que no temblará la mano para cerrar Gamarra, si es necesario, para evitar que el nuevo coronavirus, COVID-19, siga propagándose en el Perú.

“Vamos a tomar las decisiones junto al Gobierno Central, con el Ministerio de Producción y el Minsa. Si se tiene que hacer por el bien de toda la ciudadanía y los peruanos, porque lo que pase en Gamarra va a afectar a todo el Perú, lo tenemos que hacer sin dudas. Si se ha cerrado Milán, Venecia y países enteros, si llega el momento, no nos va a temblar la mano. La idea es evitar lo máximo posible”, expresó el burgomaestre.

George Forsyth: “No nos temblará la mano en cerrar Gamarra” por coronavirus (VIDEO)

Forsyth también pidió que el sector privado también se una a las medidas preventivas contra el coronavirus y fumigue las estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima y el Metropolitano.

“El privado tiene que fumigar. ¿Por qué la Línea 1 no ha fumigado todas las estaciones, al igual que el Metropolitano? Todos los empresarios de Gamarra están fumigando sus 230 galerías. Cuando llueve todos se tienen que mojar, entonces el sector privado también tiene que cumplir con lo suyo”, cuestionó.

Sobre la reunión de emergencia que sostuvieron los alcaldes de Lima y Callao con Martín Vizcarra y los ministros, George Forsyth dijo que les pidieron llevar información sobre el COVID-19 en sus distritos.

“Nos encontramos todos los alcaldes de Lima con diferentes ministros, en una reunión presidida por el presidente de la República, porque es consciente de quienes son los que trabajan con la población, los gobiernos locales. Nos ha pedido llevar distinta información, ellos obviamente nos han informado a nivel macro cómo se encuentra esta situación y qué medidas piensan tomar para complementarlo lo que nosotros vemos el día a día en la calle”, indicó.

“La verdad, es que hemos visto con mucha pena cómo no han respetado las normas, las discotecas han abierto, entonces no le estamos dando la importancia. En Alemania declararon que el 70 % va a ser infectado. Hay que ser conscientes de que las chances de que nos contagiemos son muy altas, pero si tenemos la información sabemos que lo más probable es que no nos pase nada”, agregó.

