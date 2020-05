El alcalde de La Victoria, George Forsyth, reveló que se ha reducido el monto de su sueldo ante los bajos recursos que ingresan a su comuna a consecuencia de la pandemia del coronavirus.

En diálogo con América Noticias, calificó a La Victoria como el “distrito más quebrado del país” y dijo que se vio obligado a reducirse el sueldo y el de sus trabajadores porque se encuentran en una situación tediosa en la que deben más de 680 millones de soles.

“Sobre el presupuesto, nuestro distrito es el más quebrado del país. Debemos más de 680 millones de soles y hemos dejado ir a una gran cantidad de personal de Fiscalización y ahora tengo que fiscalizar más que antes... estamos bajando el sueldo a todo el mundo, (¿usted mismo?) así es”, subrayó.

“Quizá ya superé el virus”

En otro momento, George Forsyth indicó que todavía no se ha sometido a la prueba de la COVID-19, ya que se encuentra a la espera de esos descartes luego de pedirlos el 13 de marzo pasado.

Incluso, consideró que podría ser un paciente asintomático o que quizá ya superó el mal sin haber tenido conocimiento al respecto.

“Aún no me hecho la prueba. Comprenderán la posibilidad que sea asintomático o quizá ya superé el virus. Pedí las pruebas el 13 de marzo y hasta ahora no tenemos”, remarcó.

"Entregamos las canastas y nos llevamos el virus”

Forsyth consideró que podría haber contraído el coronavirus porque está en contacto directo con muchas personas cuando donan las canastas de víveres. Dijo que al entregarlas quizá se lleva el virus.

Posteriormente, agradeció la presencia de los ministros de Denfensa, Walter Martos; y del Interior, Gastón Rodríguez, por realizar la intervención en el mercado mayorista de Frutas.

“Esta es la primera vez que están en el distrito (ministros de Estado), es algo que hay que agradecer. No se ha hecho ni una sola prueba y ¿cuál es mi preocupación?, yo mismo con mi personal llevamos canasta casa por casa, entregamos las canastas y nos llevamos el virus”, expresó.