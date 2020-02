A tres días de la acusación en su contra sobre discriminación, el gerente de La Panka de la Costa Verde, Jorge Mendoza, admitió que fue un error su actitud frente a una queja de un cliente.

“Se me acerca y dice ‘¿me está botando?’. No, le digo. Si quiere puede ir a otro lugar (Le dije). Reconozco que no fue la mejor manera de poner los paños fríos”, mencionó el empresario durante una entrevista con Canal N.

En ese sentido, dijo que quizá hubiera sido mejor que el cliente José Carrión Cabrera presente su queja (por encontrar un vehículo en la zona rígida cuando llegó con su madre en silla de ruedas) y “no haber dado la cara”.

“Mejor, tal vez, hubiera sido no aparecerme y hacerlo esperar... y que presente su queja. O me hubiera subido a mi carro y me hubiera retirado. Traté de dar la cara en todo momento”, expresó.

Posteriormente, ofreció disculpas públicas a Carrión y su familia por el “mal momento”.

“Mostraba un fastidio total”

Luego, Jorge Mendoza aseguró que solo le pidió a José Carrión que se dirija a otro de los locales de La Panka, pero no lo retiró de mala forma.

“Ahí está en el video (le dije) que si no se sentía a gusto, se podía ir a otro de los locales, porque el señor en todo momento mostraba un fastidio total y rotundo por el momento que estaba viviendo”, sostuvo.

Indecopi adelantó que si se confirma que hubo discriminación a las personas en sus relaciones de consumo, entonces, la empresa infractora recibirá una multa de hasta 450 UIT, equivalente a un millón 935 mil soles.

El último sábado, Carrión Cabrera señaló que cuando llegó con su madre en sillas de ruedas a ese local encontró una camioneta parqueada en la zona rígida.

Ante esa situación, tuvo que cargar la silla de ruedas para entrar al local. Posteriormente, el personal del estacionamiento le comentó que el dueño del vehículo estacionado en la zona rígida era el gerente.

“Este sujeto malcriado responde que ‘si no me gusta que me retire’, lo cual indignó a toda mi familia, a mi anciana madre que presenció y escuchó todo. Le reclamo su actitud y ufanándose de ser el dueño, me vuelve a decir que, si no me gusta, que me retirara, y le dio instrucciones verbales y gestos (a los empleados) para que no nos dejen ingresar”, denunció en su cuenta de Facebook.