Más de 47 mil familias de los distritos limeños de Ate, Chosica y Chaclacayo quedaron sin suministro eléctrico luego de que un globo metálico ingresara a la subestación Santa Clara y provocara una descarga que interrumpió el servicio, informó Luz del Sur.

El incidente se produjo cuando el objeto, arrastrado por el viento, hizo contacto con la infraestructura eléctrica.

En un video se observa el momento en que el globo entra a la subestación y, tras una intensa explosión visible como una bola de luz, se corta el fluido eléctrico. No obstante, los sistemas de protección se activaron de inmediato, evitando daños de consideración en las instalaciones y reduciendo el tiempo de afectación.

Según la compañía, durante el 2025 se registraron 86 eventos similares vinculados a globos metálicos, que ocasionaron interrupciones del servicio a más de 175 mil hogares y establecimientos públicos y privados.

Los distritos con mayor número de clientes afectados fueron Pachacámac, Villa El Salvador, Santa Clara, Cieneguilla y Santa Anita.

Ante estos hechos, Luz del Sur exhortó a la ciudadanía a no liberar globos metálicos en la vía pública, ya que pueden permanecer flotando por días y entrar en contacto con redes eléctricas. Asimismo, recomendó optar por materiales no conductores o biodegradables para celebraciones y reportar cualquier situación de riesgo eléctrico.