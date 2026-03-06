La crisis de combustible ha transformado los grifos limeños en epicentros del caos y la desesperación. Vehículos particulares y mototaxis forman filas interminables desde temprano en busca de Gas Licuado de Petróleo ante la falta de Gas Natural Vehicular.

Los precios del GLP han escalado hasta los diez soles por galón en varios puntos de la capital. Conductores recorren múltiples estaciones en distritos como San Juan de Miraflores, Chorrillos y La Victoria para encontrar combustible a precios accesibles.

Colas y precios disparados

Las largas colas se extienden por cuadras en Los Olivos, Ventanilla y otros distritos periféricos. La demanda desbordada ha generado especulación y aumentos que oscilan entre siete con diecinueve y diez soles por unidad.

El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, había tranquilizado al Congreso respecto al suministro alternativo. Sin embargo, la realidad en las calles contradice sus afirmaciones sobre la disponibilidad controlada de GLP y gasolina.

Alfaro enfatizó durante su presentación legislativa que el Gobierno coordina con el sector privado para resolver la emergencia. En su exposición, la autoridad aseguró que el abastecimiento alternativo se mantendría estable durante los catorce días de la declaratoria.

“Es un tema completamente controlado. No va a faltar GLP y gasolina, desde el Gobierno, de manera articulada con el sector privado, estamos trabajando para restituir el suministro de gas natural dentro de los 14 días planteados para la duración de la emergencia”, señaló el ministro ante los congresistas.

Medidas para industrias y reservas

Además, el Ejecutivo autorizó a las fábricas a cambiar temporalmente a combustibles alternativos como diésel dos o GLP. Esta excepción elimina trámites burocráticos para agilizar la adaptación durante la contingencia.

Osinergmin confirmó reservas suficientes de GLP en la planta de Pluspetrol en Pisco para once días. El puerto del Callao también cuenta con inventarios que permitirán sostener la distribución interna mientras se resuelve la crisis.

El ministro Alfaro vinculó los problemas locales con tensiones internacionales en el suministro global. Él mencionó el cierre del estrecho de Ormuz en Medio Oriente como factor que presiona los precios de todos los hidrocarburos.

Los transportistas enfrentan mayores costos operativos por el alza repentina del combustible alternativo. Muchos optan por gasolina pese a su precio elevado para evitar quedarse varados en las rutas urbanas.

La situación recuerda presuntos desaires institucionales reportados por colegas de Diario Gestión. Según esa fuente, el Gobierno habría pospuesto reuniones clave con inversionistas de Petroperú programadas para esta fecha.

La premier Miralles descartó cualquier intención deliberada de ignorar a los potenciales socios de la petrolera estatal. Esta aclaración surge ante versiones sobre una cita frustrada con inversionistas extranjeros el seis de marzo.

Miralles defendió la agenda oficial y precisó la fecha exacta de la próxima reunión corporativa. Su declaración busca despejar dudas sobre el compromiso del Ejecutivo con la reactivación energética.

“La reunión será el 6 de marzo”, afirmó la primera ministra para contrarrestar las informaciones sobre presuntas dilaciones gubernamentales.

La emergencia por GNV continúa afectando la movilidad en Lima Metropolitana y Callao. Las autoridades monitorean precios y colas mientras prometen normalizar el ducto afectado en el menor tiempo posible.