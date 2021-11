Los ciudadanos que decidieron no aplicarse la vacuna contra el Covid-19, estarían sujetos a nuevas restricciones, adelantó este martes el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres.

En diálogo con una radio local, señaló que el ministro de Salud, Hernando Cevallos, evalúa una disposición para limitar ciertas actividades a los “no vacunados”, en el sentido de la denominada “muerte civil”.

“A nadie se le puede obligar a vacunarse si no quiere hacerlo, pero si no quieren vacunarse y no se vacunan, tampoco tienen derecho a poner en peligro a las demás personas”, explicó Torres en Exitosa.

Ante este panorama, el ministro de Justicia y Derechos Humanos pidió a todos los peruanos que se vacunen.

“No solo en protección de ustedes, sino por sus familias, hijos, padres y semejantes. Combatamos la pandemia para abrir totalmente el mercado. Si crece el mercado, todos nos vamos a beneficiar”, señaló.

De otro lado, el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Augusto Tarazona, señaló que la entrada en vigencia del carnet de vacunación como requisito para acceder a ciertos espacios públicos, se basa en el fin supremo de proteger la integridad de las personas.

“Desde el punto de vista normativo puede haber algunos cuestionamientos; sin embargo, el derecho de las personas a la salud y a la vida prima sobre esos cuestionamientos que se vienen haciendo”, explicó el especialista.

A partir del 15 de diciembre, solo las personas mayores de 18 años con vacuna completa contra el Covid-19 ingresarán a espacios cerrados.

