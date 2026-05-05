Arequipa: habilitan WhatsApp para denunciar y multar a quienes arrojen basura en la calle

La Municipalidad Provincial de Arequipa habilitó un número de celular para que los ciudadanos denuncien a personas que arrojen basura en la vía pública. A través del Whatsaap 904304980, la población puede enviar fotos o videos que permitan identificar estas faltas y facilitar la intervención del personal de fiscalización.

La medida forma parte de las acciones para mejorar la limpieza y el orden en la ciudad. Según la comuna, este canal permitirá actuar con mayor rapidez frente a malas prácticas como dejar residuos en calles, veredas y espacios públicos.

La municipalidad habría impuesto entre 40 y 50 multas a personas y negocios por el manejo inadecuado de residuos sólidos. Las sanciones varían según el tipo de infractor: 20% de una UIT para personas naturales equivalente a mil 100 soles, 50% para establecimientos comerciales (2 mil 250 soles) y hasta el 100% para asociaciones (5 mil 500 soles), mercados y centros comerciales.

Además, se recuerda que también es sancionable sacar la basura fuera del horario establecido para el paso del camión recolector.

Como parte de las medidas complementarias, la comuna intensificó la limpieza en zonas céntricas de Arequipa, donde se ha detectado acumulación de grasa y otros residuos. Para ello, se han incorporado unidades con sistemas de agua a presión y caliente que permitirán realizar labores de limpieza profunda de manera periódica.

La municipalidad implementará protocolos de intervención e identificación de los presuntos ciudadanos irresponsables que dejen sus residuos en las vías.