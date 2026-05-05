El secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, afirmó que Antauro Humala no formará parte de un eventual gabinete ministerial si Roberto Sánchez llega al Gobierno. En declaraciones a RPP, el dirigente también negó que su agrupación esté participando actualmente en conversaciones sobre distribución de cargos.

Las declaraciones fueron brindadas desde el local de campaña del partido, ubicado en el Cercado de Lima. En ese contexto, sostuvo que la prioridad de la agrupación es que se respete el resultado de las elecciones.

“Tenemos una prioridad nosotros, que es que se respete el voto ciudadano. No estamos participando de reparto de ministerios, ni mucho menos. Les puedo decir que, en un eventual gobierno nuestro, el señor Antauro Humala no va a ser ministro. Yo creo que no es interés tampoco, el señor Antauro no está por ser asesor ni ministro de Estado”, indicó.

¿Qué dijo sobre Pedro Castillo?

Durante sus declaraciones, el dirigente también abordó la situación del expresidente Pedro Castillo. Señaló que una eventual gestión de Roberto Sánchez impulsaría su indulto respetando el marco legal correspondiente.

“Nunca lo hemos negado”, expresó.

Actualmente, Roberto Sánchez se mantiene en el segundo lugar del conteo correspondiente a las elecciones realizadas el pasado 12 de abril. Según los resultados preliminares, conserva una ventaja de más de 25 mil votos sobre Rafael López Aliaga.

Mientras continúa el conteo oficial, el partido ha reiterado que su atención está enfocada en el proceso electoral. La agrupación espera la consolidación de los resultados para definir los siguientes pasos políticos.