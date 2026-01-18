El Gobierno oficializó la prórroga del estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por un plazo adicional de 30 días calendario, medida que regirá desde el 20 de enero de 2026.

La decisión fue establecida mediante el Decreto Supremo N.º 006-2026-PCM, publicado este domingo en el Diario Oficial El Peruano, y responde al incremento sostenido de la criminalidad violenta en ambas jurisdicciones.

Control del orden interno y rol de las Fuerzas Armadas

De acuerdo con la norma, la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, las cuales intervendrán conforme a los marcos legales vigentes.

Las zonas de intervención serán definidas sobre la base de inteligencia policial, mapas del delito e indicadores estadísticos, bajo los principios de legalidad, proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales.

Derechos constitucionales restringidos

Durante la vigencia del estado de emergencia, se restringe o suspende el ejercicio de derechos constitucionales vinculados a:

Inviolabilidad del domicilio

Libertad de tránsito

Libertad de reunión

Libertad y seguridad personales

Ello, conforme a lo establecido en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú.

El decreto precisa que las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo deberán contar con autorización de las autoridades competentes. En tanto, las actividades no masivas podrán realizarse sin permiso previo, de acuerdo con la normativa vigente.

Uso de la fuerza y protección de poblaciones vulnerables

La actuación de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas se regirá por el Decreto Legislativo N.º 1186 y el Decreto Legislativo N.º 1095, que regulan el empleo de la fuerza en intervenciones de seguridad.

Asimismo, se deberá cumplir el Protocolo de actuación conjunta del Estado para garantizar la protección de mujeres y personas en situación de vulnerabilidad durante las operaciones policiales.

Informe de resultados y financiamiento

Una vez culminado el periodo de prórroga, el Comando de Coordinación Operativa Unificada deberá presentar un informe detallado de resultados al Ministerio del Interior, el cual será elevado a la Presidencia de la República, al Congreso de la República y al Poder Judicial.

La implementación de las acciones será financiada con cargo al presupuesto institucional de los sectores involucrados y con recursos adicionales que autorice el Ministerio de Economía y Finanzas.

Motivos de la decisión

La prórroga fue aprobada por el Consejo de Ministros y responde al aumento de delitos violentos como homicidios, sicariato y extorsiones, que continúan afectando el orden interno y la seguridad ciudadana en Lima y Callao.